有大學生直言社會氣氛壓抑　批政府缺年輕人交流平台

針對政府近日推出的《青年發展藍圖》，有意見斥未能解決青年問題。議員江玉歡日前邀請數名大學生對談，討論他們面臨的挑戰與困難，席間有人質疑政府與青年溝通不足，期望官員能更主動到年輕人的平台了解他們而不是「停留喺同溫層」，又直言現時年輕不敢發聲；亦有在座大學生認為當局未能處理好年輕人的住屋問題；江玉歡表示，發現不少青年人對未來無願景，擔心長此下去會出現問題。

陳同學指近年社會氣氛相對壓抑，直言目前「好多人唔敢講嘢」，特別是因為近期有不少針對網絡的拘捕行動，指現時社會對他們有標籤，形容做法對他們「唔公道」，又解釋自已是因為緊張香港才會表達意見。他又提及現屆政府有舉辦多場立法會前廳交流會與議員交流，惟欠缺與年輕人交流的平台，期望當局能主動瀏覽年輕人活躍的網絡平台了解他們的意見，而非「停留喺同溫層」。談到青年「上樓難」，陳批評政府針對青年宿舍的工作「嚴重不足」，質疑當局花10時間僅能提供3000個單位。另一名大學生、黃同學則認為目前政府房屋政策傾向家庭優先，相比起其他國家如韓國，對年輕人的幫助較少，期望當局可參考相關政策為年輕人提供協助。

江玉歡同意政府需要和年輕人定期交流，以了解他們意見，又相信留住本地人才十分重要，指若要留住本地人才要向他們提供足夠機會。她亦留意到不少年輕人對未來無願景，普遍選擇活在當下，認為年輕人最重要的是有希望，擔心長此下去會出現問題。