政Whats噏：立會出席率　蘇長榮大會最低　林素蔚財會包尾

今屆立法會有90個議員，較上屆多咗20人，而今年嘅立法會期已完結，又係時候埋單計數喇！到底班議員有無勤力開會呢？根據立法會嘅統計數宇，發現大會出席率最低嘅係選舉委員會界別嘅議員蘇長榮，出席率只有82%。依次排第二嘅係新界東南直選議員林素蔚，出席率只有85%，佢同選委會議員容海恩並列內務委員會出席率最低，而林喺財務委員會嘅出席率就更低，出席率少於60%，包尾位置。點解佢哋嘅出席率會咁低嘅呢？

大會、內會同埋財會分別開咗33次、25次同29次會，當中大會出席率最低嘅蘇長榮，33次會議只出席咗27次，而佢喺內會嘅出席率同樣唔算高，只有84%，25次會議淨係去咗21次，而議員陳仲尼同埋林順潮就並列內會出席率第2低。

蘇長榮接受東網記者查詢時話，出席率唔算高係因為自已3月份要到內地開「兩會」，期間有啲急事要處理搞咗十幾日，所以返唔到嚟開會，影響出席率，但4月返嚟之後都開齊晒，4月出席率都有100%咁話。問到佢到來年出席率嘅目標，佢就話「會朝百分百出席率而努力」，仲話出席會議係自己責任喎。

大會出席率第2低嘅林素蔚，33次會議出席28咗次，僅僅多蘇長榮1次。之不過，原來佢連財會同內會嘅出席率都低，仲成為咗呢兩個會入面出席率最低嘅議員。佢喺財會出席率只有59%，29次會議淨係出席咗17次，少過財會出席率第2低嘅議員郭偉強、何君堯同鄧家彪嘅7次；而佢喺內會出席率同樣「包尾」，25次會議去咗20次，出席只有80%。

對於出席率低，林素蔚就解釋話係因為早前屋企有事，所以有一段時間出席唔到，加上今個月8號又再確診，所以出席唔到9號嗰個財會。但係佢話喺處理完屋企啲事之後，都出席番唔少會，話會「陸續追番」，仲話希望下年可以「百分百出席」。

問到容海恩點解內會嘅出席率咁低，佢解釋話早前因為有公務要處理同埋交通問題，以致缺席咗幾次內會同財會，但強調唔係出遊。佢透露最近去唔到內會開會，係因為要幫黨友拉票，而趕唔切返去開會，另一次因為出席香港國際七人欖球賽之後塞車，趕唔到去返內會。

雖然有幾位嘅議員出席率唔高，但其實都有一班議員3個會出席率都係百分百㗎，好似議員楊永杰、盧偉國同陳健波等。