企業社福機構合作　向基層家庭派餐飲券「加餸」

政府逐步放寬防疫措施，不少市民趁聖誕節假期相約親朋好友出外享用豐富的聖誕大餐慶祝一番，但外出用膳對於一些家庭來說卻是奢侈的願望。有企業和社福機構合作，向基層家庭派發餐飲券，讓他們「加餸」，過一個溫馨佳節。

疫情下，不少基層家庭也承受著巨大的經濟壓力，Andrew媽媽也因此減少與小朋友外出用餐，一方面減少感染風險，亦留家用膳以節省開支。Andrew媽媽透過香港耀能協會，獲得一套價值共800港元的餐飲券，有機會帶小朋友外出慶祝聖誕。 另一個來自香港耀能協會服務使用者家庭，Terry媽媽平日忙於照顧家庭，買餸煮飯等家務一手包辦，幾乎沒有休息時間。今年聖誕，她終於可以忙裏偷閒，藉餐飲券帶兩名小朋友外出享用午餐。對Terry媽媽而言，一頓飯的休息時間已彌足珍貴，「半小時的休息時間對於媽媽來講都是一種好好休息，在這疫情下，讓我和小朋友都感覺到人與人之間的愛。」

就讀小學三年級的楊同學和一年級的姜同學帶聖誕禮物回家，與家人一起分享。楊同學家人表示：「餐飲券令我們有個開心的聖誕！希望將來可以有多點這些活動，令更多家庭和小孩子受惠。」而姜同學家人也因是次餐飲券計劃，讓小朋友嘗試了更多不同種類的食物，「快餐價格也不便宜，有了這些餐飲券，可以在節日滿足小朋友外出享用美食，增添聖誕氣氛。」