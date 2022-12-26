患罕見病失工作能力被迫露宿　苦候6載終上樓

59歲的司徒先生不幸患上罕見病症，雙手雙腳麻痹無力，失去工作能力，被迫露宿街頭。露宿兩年間，除受盡冷眼歧視，面對冷鋒亦只能瑟縮於尖沙咀星光大道一角，無人關心。即使入住資助宿舍，亦遭到無理對待。求助無門下，幸好在6年前所申請的公屋，終在月初獲派單位，趕在聖誕節前入住。苦盡甘來，他感嘆：「這是最好的聖誕禮物！」

大約3年前，司徒先生患上吉巴氏綜合症，雙手雙腳麻痹無力，醫生診斷無法從事體力勞動工作。對於突然失去工作能力，收入大減，他頓感徬惶：「恐怕連最簡單要生存或已成另一種負擔」，被迫露宿街頭。他患病後，露宿期間亦有找工作，如倉務員及機場物流等，惟最後都因體力不繼，工作數小時後便無法繼續。

司徒先生說2020年開始露宿，星光大道是他的「落腳地」，今年10月經歷最深刻，餓了3天才有一餐溫飽。然而在那兩年的露宿生涯中，亦兩度入住無宿者之家，惟曾發生不愉快經歷，今年9月他再次由社工安排住宿，惟入住一個月後收到無理要求，除雖補繳9月租金外，亦需即時繳交10月租金，但他質疑該社工曾提及「入住後有一個月的免租期」，再者露宿者本來已意味喪失經濟能力，根本無能力交租，認為有「趕盡殺絕」之嫌。

天寒地凍，司徒先生卻因擔心離開露宿原址或被他人霸佔，未有入住避寒中心，只能「靠自己着多件衫」禦寒。

最近，他得到一份最好的聖誕禮物，輪候公屋苦等6年後，月初終獲配公屋，派至深水埗的翻新單位，他說：「起碼叫做有瓦遮頭，翻風落雨時，都唔使再匿去港鐵站。」