政府資助宿位遠不夠　無家者只求有瓦遮頭

露宿人數激增，審計署亦批評社會福利署露宿者資料系統數字未能反映露宿者實際人數，社區組織協會估計，本港仍有四分之一露宿者未獲計算在內。此外，登記露宿者人均資助宿位數目亦有減少，社署雖稱檢視宿舍供應，但社協對當局未有就露宿者設長遠規劃感到失望，批評宿位增幅遠追不及登記露宿者多年升幅，建議短期改善宿位供應，中期制訂政策指標，助露宿者早日能有瓦遮頭。

社區組織協會幹事吳衛東表示，社署在處理露宿者的政策上仍沿用多年前標準不合理，他以租金為例，10年前租住床位只需1,000元，現已增至2,515元，同時全港約64%露宿者集中於油尖旺、深水埗，當中近半人領取綜援，餘下未有領取的工資中位數亦只僅約8,000元，考慮到同區劏房最低租金5,000元起，相信他們寧願花於生活，亦不望浪費於住屋上。

另一邊廂，相對於1,564名露宿者，只有228個獲社署資助，由非政府機構營辦的宿位。吳批評，宿位增幅大幅落後於露宿人數的增幅，情況不理想，而近年市區重建步伐急速，日後要找平價板間房只會更難，如無法在同區找到同類平價住宿，居民或只可選擇重新露宿街頭，令再露宿問題惡性循環。

然而，至今仍未見當局有意制訂露宿者友善政策，亦沒有相關的專責部門。吳慨嘆，即使露宿者入住資助宿舍，亦會受限於政府的硬性規定，留宿最多半年便需搬離，在不能儲錢和上樓的兩難下，再次陷入再露宿的惡性循環。他建議當局參考歐美國家，延長留宿期至兩年或開放非旅遊區公園，在對公眾的影響減至最低下，容納更多露宿者；政府亦可牽頭消除無家者污名化，以更開明的方式接納露宿者。