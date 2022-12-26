東方日報A1：經濟衰落有排捱　千萬富豪也瞓街

聖誕佳節，普天同慶，但繁華背後，香港經濟差，有排衰，露宿者問題日益嚴重。審計署報告揭示，截至今年3月底，登記露宿者人數多達1,564人，過去10年間激增至2.6倍。78歲的穩叔（化名）便是其中一人，他曾擁有逾千萬身家，但不敵金融風暴破產收場。昔日的千萬富翁也要露宿街頭，一晃眼，露宿生涯已有13年之久，他感嘆：「自己年紀已經好大，不能再奢求甚麼，只好隨遇而安，逆來順受！」

審計報告指出，登記露宿者過去10年間激增至2.6倍，由2013年3月底的595人，增至今年3月底的1,564人。穩叔已婚並養有3名子女，他學歷不高，只有中學畢業，過去從事中港貿易運輸工作。他接受訪問時稱，一直有投資基金習慣，多次從中獲利，故在80年代亦先後分別各花逾百萬元購置兩層物業，「一早儲夠錢退休！」惟好景不常，在2004年退休後4年，不幸遇上金融風暴，投資失利，多年間積蓄瞬間蒸發，粗略估算共損失百多萬美元，即逾千萬港元。

為了翻本，穩叔賭博成癮，08至09年間經常出入馬場、澳門賭場，一直輸錢，「輸了不甘心，開始借錢撈本，一直輸，一直借，直到輸光！」累積欠債一度高達600萬元，需急賣兩層物業套現還錢，結局落得妻離子散、露宿街頭收場。同年底踏入露宿生涯，在家庭和經濟多重打擊下，他坦言初時亦難以接受，故經常到海邊獨坐望海，胡思亂想，尖東海旁更順理成章成為了他的露宿落腳地，而一宿便是13年之久。

除了經濟差，政府目前仍沒有就無家者訂立安置或是友善政策，社區組織協會幹事吳衛東表示，這成為了露宿者多年間激增的原因，參考過往研究數據，無家者平均再露宿次數達3.2次，他們要上樓基本是「三路不通」。過去的房屋政策，包括剛發表的「簡約公屋」，均以家庭優先，卻對單身人士欠聚焦，他們輪候公屋時間一般逾20年，上樓看似遙遙無期。而申請入住政府資助宿舍亦諸多掣肘，欲租住私樓更難以負擔昂貴租金，即使有能力租住板間房或床位，在惡劣的住宿環境下，夏天時酷熱難耐，最後或再露宿街頭。

社會福利署表示已在2020至21年度起向3隊服務隊及邊緣社群支援計劃增撥資源，增加包括社工及精神科護士等專業人手，並提升服務隊的服務量議定水平；另計劃明年落實審計署報告的相關改善措施，包括持續監察由非政府機構營辦的資助服務為露宿者提供的社會福利支援、檢視露宿者情況和服務需求，以及持續進行服務規劃。

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