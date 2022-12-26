女子網購演唱會飛被騙近4000元　詐騙帳戶續營運

歌手陳奕迅本月起舉行跨年演唱會，接連有歌迷買「黃牛」慘墮網購騙案。繼早前有女大學生於在社交平台「微博」花費21萬人民幣（約23萬港元）買門票遇伏後，有讀者近日向東網表示，花費近4,000港元向網上賣家購買4張「內部飛」，惟付款後對方失聯，而相關涉詐騙帳戶仍在社交平台活躍。警方確認接獲報案，暫未有人被捕。警方呼籲市民要光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收；應盡量透過官方銷售渠道購買貨品；付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評，如有懷疑應立即終止交易。

受害人在社交平台Facebook見到一名自稱為Chris的人士，以正價放售陳奕迅演唱會門票，指取票時會另收400港元費用，受害人不虞有詐，10月底付款3,920港元購買4張門票，惟對方收款後隨即失聯。受害人連日聯絡對方，並揚言報警，但始終未獲回覆。受害人發現Chris仍在社交平台活躍，便嘗試用另一個帳戶聯絡對方，假意要購買門票，Chris立即回覆，更出示一張保險公司卡片以示身份，又提供轉數快及銀行帳戶供「入數」。翻查保險業監管局網頁，確實有同名同姓的經紀登記，不排除是盜用他人身份。

警方發言人證實，一名女子於本月12日到灣仔警署報案，指她在社交平台向一名賣家購買4張演唱會門票，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙。案件列以欺騙手段取得財產，由灣仔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。發言人又提到，今年1至10月警方共接獲7,060宗網上購物騙案。有法律界人士指，根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》84條「在定罪時復還財產」，凡任何人就可公訴罪行被定罪，任何被發現由他管有或由任何其他人代他管有的財產，可由法庭或裁判官命令交付法庭或裁判官覺得有權獲得該財產的人。另第210章《盜竊罪條例》30條「歸還令」亦有類此條文。因此即使涉款金額不多，亦有機會獲法庭判賠償。