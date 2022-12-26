通關對本港疫情帶來風險　金冬雁料情況可控　再大爆發機會不高

中央同意逐步有序全面通關，港府爭取明年一月中前落實，卻適逢本港新冠肺炎疫情升溫，單日確診數字在昨日(25日)已連續第三日錄得逾2萬宗，另外多50名患者死亡，追平上周三(21日)的記錄。港大醫學院生物化學系教授金冬雁今日(26日)在電台節目中表示，內地很多城市處於疫情「海嘯期」，若在下月中前落實通關，肯定會為本港疫情帶來風險，港人北上後受感染，返港求診將對醫療資源構成壓力，不過風險可控。

金預料通關初期人流不多，即使有人受到感染，重症者不會太多，可能以輕症為主。相信內地來港旅客或主要因購藥及接種mRNA疫苗，政府要作好準備，應增加購入疫苗數量，而為免浪費公帑，可向在香港接種疫苗的非本地居民收費。他相信通關不一定會把所有限制撤銷，內地人士來港前仍要進行核酸檢測，抵港後再接受核酸測試等，即使有受到感染的人士亦可以找出來。另外，可視乎通關初期情況，再決定是否要加設來港配額，或是否增加抵港後接受核酸測試次數。

對於連續三日確診數字破二萬，金指毋須太介意確診數字幾時見頂或回落，本港疫情自5月至今屬於平穩，相信再次出現大爆發的機會不高，最重要是重症及死亡個案數字控制得好，數字有時升高整體來說亦不會對社會有很大危險。