本港掀搶購退燒藥潮　崔俊明：公營醫療機構藥物存量夠

本港社區近日掀起搶購退燒止痛藥熱潮，不少港人會替內地親友購買藥物，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，留意到近期不同品牌、含撲熱息痛成分的藥物都被搶購，強調公營醫療機構的整體藥物存量足夠，建議本地藥廠加大成藥產量，醫管局亦應盡早與藥廠磋商加大採購量，保持藥物供應。

崔俊明今日(26日)接受電台訪問時表示，本港已購入的新冠疫苗足夠750萬名市民接種，如兩地通關後，有內地人士想來本港接種疫苗，建議必須收費，給予訊息本港不是免費提供疫苗或藥物，否則或會吸引更多人來港接種疫苗或接受治療。他又指，相信通關後不會立即所有內地人士都可以來港，但據以往經驗，很多內地人喜歡來港購買藥物，因為對本港購買到的藥物有信心。他稱，如果本港市民只是一般傷風感冒，只要多休息、喝水和敷冰墊，很快便會康復，又建議平日要儲備紓緩性藥物，以應對流感等。

港九藥房總商會副會長劉愛國表示，從外國入口的含撲熱息痛個別品牌藥物，市面上已售罄，本地藥廠的其他品牌藥物則仍有存貨，但他憂慮聖誕新年長假期停工會影響供貨。他同時指出，外國與本地的撲熱息痛藥物價錢差別大，但成份相同。