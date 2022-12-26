議員斥政府盲目開關　料全城一半人口染疫　醫院淪人間煉獄

澳門早前跟隨內地突然放寬防疫限制，不過當地疫情不停升溫，早前政府更推算已有六分一人口確診。澳門立法會議員林宇滔今早(26日)在電台節目表示，過去兩周當局的防疫政策急轉彎，由動態清零改為與病毒共存，但相關配套、準備未做好，突然開關令中招市民未能買藥，批評官方為「躺平式共存」；又指出市面情況較差，轟當局為「盲目開放」。

林宇滔提到，政府自月中起沒有公布檢測染疫等詳細數字，只透露確診者入住隔離設施的宗數，而相關數字一直保持雙位數。由於身邊不少親友中招，而包括食肆等行業、政府部門都無法提供正常服務，直斥當局低估疫情，更估計全澳門已有一半人口染疫。至於作為疫情重災區的醫院，他指前線醫護反映醫院已成「人間煉獄」，不過政府貌似已正視問題，急診輪候人數已由高峰的逾200人，回落至目前的數十人。林提醒仍不能掉以輕心，當局推算疫情高峰期於未來數天來臨，坦言市民擔憂政府未能有效應對。

另外，剛過去的周末為澳門開關後的首個假期。開關前周末有不少內地人到澳門自遊行，為旅遊界的「小恢復」，惟防疫政策轉成共存後，內地遊人顯著減少。此外，當地各個行業人手緊張，不少服務業、商店等，要求確診員工都要上班；酒店或因缺人手執房，房間供應減少，價錢有所提升，三星級的酒店曾索價逾千元一晚。

香港中大公共衞生學院助理教授郭健安則以數學模型推算，澳門疫情將於周二至周三見頂，但不排除實際傳播速度會更快，單日或有8萬人中招，而直至1月中會回落至三位數、甚至雙位數。屆時連同已接種疫苗的人，當地會有近9成人口混合免疫。因應澳門接種率較本港第5波疫情前高，他料當地重症及入院比例低，未必經歷本港第5波疫情高峰期。