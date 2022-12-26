港女為長者抱不平　遭巴士司機毆打開車撞

台灣台中市一名長者日前乘巴士時，遭司機痛罵「像你這種老人真不該搭巴士」，車上一名香港女乘客出言抱不平，司機卻因此毆打女乘客，甚至開車撞她。女乘客其後到派出所求助，涉事司機生怕捱告，才不斷下跪鞠躬求對方原諒。台媒周一（26日）報道，台中市交通局依規定處分巴士公司，司機則遭公司記兩個大過。

有網民轉發該名住在台中的香港女子貼文，文中透露女子上周四（22日）搭巴士時，有年長乘客行動較緩慢，稍微耽誤了開車時間，司機因而破口大罵，到長者下車時仍沒停口。女子看不過眼，反叫司機閉嘴，質問：「一直說這些讓老人家難堪的話到底有甚麼用？」惟司機竟拒絕開車，訛稱壞車，把所有乘客趕走。當司機想開車離開時，女子擋在巴士前阻撓，對方卻繼續往前駛把她推後，其後更下車拳腳相向。

女子哭着到醫院驗傷，再到派出所備案，司機和台中客運公司代表到派出所提出調解，本身態度惡劣，但警員放話提告後，司機才下跪鞠躬認錯。女子最終心軟，以6,000元（新台幣，下同，約1,530港元）和解，沒想到因而放棄了法律追究司機，連帶放棄向公司爭取賠償。台中市交通局周一指出，司機確實有不當行為，將依照乘車補助契約處罰公司3萬元（約7,630港元），並納入巴士評鑑扣點，將影響後續公司虧損補貼額度；而女子後續如有需求，市政府也將提供行政協助。