政Whats噏：聶德權平安夜去行山　飽覽北部都會區風景

放寬社交距離措施後嘅首個聖誕，部分市民去外地旅行，唔少留港嘅市民都湧晒出街，好多都去食聖誕大餐，而熱愛跑步嘅公務員事務局前局長聶德權(Patrick)就向上走。乜嘢向上走呀？咪就係去行山囉！

Patrick喺社交平台貼文話今個聖誕不太冷，於是喺平安夜嘅早上行山，由上水蕉徑沿雞公嶺行到錦田逢吉鄉。雖然Patrick話行山有挑戰性，見佢上載嘅相，山坡都幾斜下，但對於跑開步嘅佢，應該冇難度嘅，佢仲形容沿途清風送爽、景色優美，而北部都會區同深圳市盡入眼簾。政府將會大力發展北部都會區，佢竟然揀呢度行山，唔通仲心繫官場？

其實，佢喺月中出遊馬來西亞之後，返港後都有出席個別嘅活動，而喺行山之前兩日，佢先去咗斧山運動場同附近的山坡練跑，跑咗超過2000級樓梯，佢已經話運動超晒標，但之後仲去咗工展會，足足行咗3個鐘，可謂滿載而歸，仲話意猶未盡。吓！事關兩架車仔都裝唔晒，外面仲掛咗幾個袋呀！當日佢喺工展會都有試食，仲話期待出年行工展會，有得食燒賣、雞翼同魚蛋。認真為食！

買咗乜嘢？佢話包括太陽帽同眼鏡。咦！唔通佢喺工展會買嗰副黑超，就係行山時戴位嗰副？