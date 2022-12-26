政Whats噏：相隔10個月馮家強再中招　被DQ劉小麗蒲頭留言

依家日日都過2萬宗確診，睇怕喺聖誕過後，個案數字會更高。今日(26日)其中一宗確診個案係佢--前香港教育專業人員協會總幹事馮家強，呢次係佢第二次中招。好多朋友都喺網上留言問候，包括好耐都冇蒲頭、因宣誓風波被取消立法會議員資格(DQ)嘅劉小麗。

喺2月尾首次中招嘅馮家強，相隔10個月再中。佢喺社交平台貼文話今朝快測結果係確診，指依家香港爆成咁，都預咗。至於今次嘅病徵，佢話只係有鼻水，感覺比2月底中招時輕微，亦好明白咁話病徵因人而異，有朋友二次感染，第二次病徵比第一次辛苦。佢又話貪得意用醫院管理局手機程式HA Go嘗試預約指定診所或遙距診症，但係全部暫時額滿，但佢話會力爭本月31日出關。

佢憶述2月底中招時，時好多餐廳關門，買唔到外賣，好彩嗰時雪櫃有存貨，雖然今次網購日用品正常都好方便，唯一唔同嘅係送餐服務無端端加咗80港元最低消費，佢就話一個人住，點食80蚊呀？唔少朋友留言問候，而劉小麗亦話「惟有嗌定兩餐嘅嘢？」但馮嫌啲嘢食會好悶，劉就覆佢話「咁你要嗌間口味多元化嘅舖頭先得喇」。

話時話，劉小麗喺2020年9月宣布退出工黨，同年10月就夥拍友人開口罩廠，之後就冇乜點喺公眾場合出現嘞！