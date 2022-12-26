紅葉美景市民爭相觀賞　聖誕長假逼爆流水響水塘

一連數日的聖誕長假，適逢冬意日深、紅葉漸紅，大批市民湧到郊外欣賞紅葉。在粉嶺流水響水塘的落羽杉(又稱落羽松)樹群是其中一個熱門地點，東網記者今日(26日)到場視察，發覺郊野公園內人頭湧湧，不少本地團成團出動，令郊外擠得水洩不通，而在防疫浪潮下市民都戴了口罩，記者卻見地上遺下包括口罩及食物包裝等垃圾，也有人無視警告攀樹拍照。

自從粉嶺站開往皇后山邨的巴士線78A開通後，有市民選擇搭78A到山麗苑，然後再步行前往流水響以及印度廟，日前就有多達數十人的本地團搭巴士到場。東網記者上午也目睹有市民搭巴士郊遊，他們下車後首先登山往印度廟參觀，然後再沿着布格仔路往流水響水塘。

在中午時分，已有數名警察在流水響水塘前的迴旋處駐守，不准車輛駛進，原本泊在路邊的車輛都被票控，大批市民步行進入水塘欣賞紅葉，秩序大致良好。在防疫浪潮下，即使豁免戴口罩的郊野公園，9成以上的市民都戴了口罩。

然而，記者亦發覺有小量口罩被人棄置於地上，亦有一些食物的包裝及紙巾等垃圾。市民與紅葉合照時都笑逐顏開，惟有小孩在拍照時疑因一時忘形將部分樹葉扯下。與此同時，記者也直擊一班外傭無視警告，跨出欄杆攀上一棵水塘邊的大樹拍照，此行為不但會破壞樹木，亦有隨時墮下水塘的危險。