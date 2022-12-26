跨部門巡查屯門娛樂場連掃2工廈無牌吧　18人被捕

屯門警區聯同地政總署及消防處，平安夜(24日)和聖誕節(25日)進行反罪惡行動，打擊不法分子將工廈改裝成無牌洒吧，又與關注青少年組織進行代號「弘致」的行動，防止青少年於節日氣氛下誤墮法網，並提供適時支援及服務。期間，人員巡查區內多間持牌娛樂場所及青少年經常流連的地方，並突擊搜查目標單位，搗破2個分別位於海榮路和建泰街的工廈無牌吧。

行動中，警方拘捕一名姓區(43歲)男負責人及一名姓趙(53歲)女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」。另有8男8女(39至69歲)涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。警方於現場共檢獲超過570罐啤酒、約10支紅酒及大量娛樂設備，而今次搗破的場所高度設防，單位外裝有閉路電視，單位內則設有隔音棉，增加調查難度。

警方高度關注青少年於深宵在街上或娛樂場所流連，節日期間共轉介22名青少年予社福機構，以提供適時輔導。同時，警方呼籲家長留意子女交友情況，避免他們誤交損友或誤入歧途。屯門地政處表示，根據地契條款，涉事工業大廈只可作工業或倉庫用途。被搗破的2個處所涉嫌違反地契條款，該處將會採取管制行動，向有關業主發警告信，要求業主在限期內作出糾正，如限期屆滿後仍未糾正，會考慮將物業釘契，或啟動程序重收該單位。