今增19398確診　輸入佔865宗　多47患者離世

本港新冠疫情稍微回落，個案數字未破2萬宗的關口。衞生署衞生防護中心公布，今日(26日)本港新增19,398宗確診個案，包括18,533宗本地個案，以及865宗輸入個案。另外，多47名新冠患者離世，第5波截至目前累計11,296名新冠死者。

變種株方面，衞生防護中心表示，一直透過基因分析，密切監察確診檢測個案涉及變種病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增40間院舍呈報個案，涉及26間安老院舍及14間殘疾院舍，共有60名院友及6名職員染疫。學校方面，今日仍是假期，沒有呈報個案，以及因疑涉及傳播，而個別班別要停課的學校。