響應環保過綠色聖誕　兒童義工交換禮物　收集物資向無家者送暖

聖誕節是普天同慶的大日子，惟不少基層市民未必有能力買禮物、食大餐慶祝佳節，多個來自新界西地區的團體合作，在聖誕節(25日)舉行社區換物行動，收集來自全港不同地區，由市民自願捐贈家中多出的用品，再用以物易物方式當作交換聖誕禮物，響應環保。而團隊亦於活動完結後，化身聖誕老人義工隊，將剩餘物資包括防疫用品、保暖用品以至日常用品等贈予元朗及屯門區內的獨居長者、無家者、及確診家庭等，讓大家感受節日溫暖，同時宣揚環保惜物概念。

由屯元天北區民生促進組等多個團體舉辦的「綠色聖誕●心連心換物暖社區」活動，目的是鼓勵市民將家中用不著的全新或清潔過的二手物品轉送有需要人士，既能減少浪費，亦可減少囤積，達到環保減廢。團隊在元朗鳳攸徑收集到約300個口罩、500枝酒精搓手液、100條手織頸巾、大量生活用品、玩具及寵物用品等。義工隊收集及整理好物資後，市民即場以物易物方式當作交換聖誕禮物。

在活動結束後，不同義工隊於傍晚開始，走訪屯門及元朗多個區域，為區內的清潔工、拾荒者、無家者和獨居長者送暖，包括將物資送到天水圍的確診家庭，屯門大興邨的獨居長者，讓他們感受節日溫暖。有女童化身聖誕老人將罐頭等食品送予清潔工人，亦有小孩將日用品親自交到無家者手上，讓他們也能感受濃厚的節日氣氛。