政Whats噏：陳月明倡立會考察深圳河　謝偉銓批新界發展唔妥善

立法會同埋轄下嘅委員會以往都有去香港以外嘅地方進行職務考察或者訪問，但由於疫情關係，已經超過3年冇去嘞！議員陳月明日前就去信發展事務委員會主席謝偉銓（Tony），要求組織沿深圳河嘅考察活動，話要睇睇沿岸地方嘅發展。點解咁突然嘅？

話說80年代前，深圳河兩岸經常出現水浸嘅情況，為深港居民帶來不便同經濟損失。所以喺1982年4月就成立咗深港聯合治理深圳河工作小組，負責治理深圳河嘅工作。今年喺小組成立嘅第40年，陳月明參觀咗渠務署舉辦嘅巡迴展覽，之後佢就話意識到其實北部都會區嘅發展係圍繞住深圳河，因為都會區打算喺港深之間由西至東興建7個陸路口岸同同埋與其相連嘅交通基礎設施，所以就覺得要組織考察團去了解一下深圳河沿岸嘅地方。

同時身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席嘅陳月明，當然好關心新界北、尤其係打鼓嶺區嘅發展喇！佢話打鼓嶺支河係駁住深圳河，所以就想令委員同其他有興趣嘅議員可以沿深圳河實地視察，亦有助了解深港口岸經濟帶嘅最新現況，佢話早前同Tony傾完之後，Tony都話「好有趣」，就叫佢寫信畀委員會申請啦！

Tony認為考察深圳河沿岸地方，就可以借鑑兩地合作嘅經驗。佢批評政府多年來對於新界發展都冇認真計劃，而成個香港都只有四分之一嘅地方係開發咗，呢個數字係遠遠低於其他地方，香港嘅住宅亦只佔全港土地嘅百分之7，所以居住環境非常密集，所以佢認為發展北部都會區係其中一個方案去改善呢啲問題，考察深圳河都可以幫助計劃點樣發展喎。

深圳河咁長，究竟要考察邊啲地方呢？陳月明話目前打算先考察深圳河喺香港境內的分段，都要同保安局嗰邊傾傾安排，但疫情始終都會完嘅，當通關等問題搞掂後，Tony就覺得如果可以安排，最好兩地都要視察啦，但本年度立法會期完結，就要等下個會期開始之後再傾嘞！