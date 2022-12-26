3個月清逾180公斤山徑垃圾　環團揭露營者疑樹蔭存物資重用

聖誕、新年假期間，除了外遊，眾多港人會郊遊、露營等，遠離城市繁囂，但要記得做個具公德市民，自己垃圾自己帶走，以免污染環境。有環保團體近月舉辦淨山活動，短短數月間在多條熱門行山路線卻收集到8,539件、重186.4公斤的垃圾，當中包括大量紙巾及零食包裝。團體更發現有部分露營物資存放於隱蔽地方，疑屬露營人士以備日後重回使用，批評他們行為如同將大自然私有化。

環團長春社於9月至12月舉辦一連3個月的淨山行動，邀得逾400名義工，先後進行17次淨山、淨灘活動，並記錄數據及發現垃圾的位置，並將所撿的廢物分類回收。活動間共清理近73公里山灘路線，累積收集逾180公斤山灘淨物，當中有近105.7公斤屬回收物，其餘則未能回收。而數據顯示，不論山灘，隨處皆有發現食物、廚餘，以至塑膠等垃圾，若按數量計算，首3項數量最多的山灘垃圾，依次為「紙巾」、「零食包裝/糖紙」、「煙頭」，分別約2,269、1,054及882件，另外塑膠包裝及膠樽則各有550及472件。

長春社表示，紙巾數量與去年單單淨山相比，今次拾獲數量上升逾50%。此外，長春社義工又在露營熱點附近搜獲露營物資，部分甚或未使用開封，更有物資以捲紮綁好，被存放於隱蔽處、樹蔭處或直接卡着樹幹與枝椏間空隙狹縫，似是被故意存放，以備日後重回使用，批評有關露營者企圖將大自然私有化為「營具儲存易之地」。不過，義工補充，亦有機會是物主亂棄物資，卻以不想浪費為由，而「留下予其他人使用」。團體促請遊人「自己垃圾自己帶走」。