新冠肺炎改名　內地明年1.8起　取消入境核酸檢測集中隔離

新冠病毒距離被發現至今已屆3年，國家衞健委今日(26日)深夜就疫情防控措施作出重大宣布，決定把「新型冠狀病毒肺炎」（簡稱「新冠肺炎」）改稱為「新型冠狀病毒感染」，明年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」預防、控制措施，不再隔離感染者，取消入境後全員核酸檢測及集中隔離，來華人員只需在行前48小時進行核酸檢測即可。

國家衞健委在公告表示，國務院批准2023年1月8日起，解除對新型冠狀病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定之甲類傳染病預防、控制措施，新型冠狀病毒感染不再納入《中華人民共和國國境衞生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。國家衞健委指3年前命名「新冠肺炎」，考慮疫情初期病例大部分有肺炎表現。隨着Omicron變異株成為主要流行株以後，致病力減弱，僅有極少數病例有肺炎表現。考慮到肺炎僅反映病毒感染後較為嚴重的患病狀況，不能概括所有感染者臨床特徵，把「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」更符合目前的疾病特徵和危害。

至於「乙類乙管」預防、控制措施，依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區、對新冠病毒感染者實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策。此外，檢測策略調整為「願檢盡檢」，調整疫情訊息發布頻次和內容，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

國家衞健委指「乙類乙管」有12項應對措施，分別是進一步提高老人疫苗接種率、做好治療相關藥品和檢測試劑準備、加大醫療資源建設投入、調整人群檢測策略、根據疾病嚴重程度分級分類救治患者、做好社區重點人群健康調查和分級服務、強化養老機構及學校等重點機構防控、加強農村地區疫情防控、強化疫情監測與應對、倡導堅持個人防護措施、做好訊息公布和宣傳教育，最後是優化中外人員往來管理，除了取消入境後全員核酸檢測及集中隔離外，亦取消國際客運航班數量管控。

按照《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，來華人員在行前48小時進行核酸檢測，顯示沒有染疫可以來華，毋須向我駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡；顯示染疫者應該在不染疫後再來華。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可以放行進入社會面。各航司繼續做好機上防疫，乘客坐飛機時必須佩戴口罩。當局進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。