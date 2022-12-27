九巴通過更新八達通卡系統　協助找回認知障礙長者

九巴6月起推行「尋‧耆‧跡」計劃，通過更新八達通卡系統，更好地協助找回65歲以上患有認知障礙的人士。家屬可透過顧客服務熱線或互動對話功能bot1933聯絡九巴，提供走失長者的八達通號碼；當長者以該八達通拍卡登車後，車上駕駛提示器會閃動及發出警號，提示車長和後勤同事。車長可即時支援走失長者，並在安全情況下通知同事，九巴會與家屬保持聯繫，直至家屬接回失蹤長者。九巴平均每月接獲15宗協助尋找失蹤長者個案，但當中僅45%能獲家屬提供八達通號碼，因此呼籲市民記錄家中長者的八達通號碼，一旦不幸走失，尋回機會也大大提高。

曾伯是其中一位經此系統獲尋回的長者，他有輕度腦退化和糖尿病。本月21日傍晚6時左右，曾伯在馬鞍山登上往葵涌邨40X線後失蹤，家人聯絡九巴熱線，提供其八達通號碼，熱線員隨即通知各支援部門，於九巴的中央系統登記其八達通號碼。晚上10時24分，系統偵測到曾伯用該八達通於荃灣楊屋道登上往沙田廣源的49X線巴士，便立即發短訊予熱線員和電台同事，再通知車務督察和站長。約20分鐘後，車務督察張威廉在荃灣綠楊新邨巴士站截停該巴士，與曾伯下車後陪伴他，直至其女兒前來。張威廉表示，其實曾伯相當「精靈」，能認出巴士站附近的地標，也清楚自己本身要在城門隧道轉車站轉車，亦在等候家人接送期間熱情地與他聊天。他坦言，幫到曾伯是一次難忘的經歷。

九巴期望透過非政府組織進一步推廣此計劃，例如捐贈巴士站牌予安老院舍，建造仿真巴士站。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕稱，對不少長者來說，巴士站是一個熟悉，有親切感的環境，能促使長者逗留及接受輔導，從而減低長者因遊走而走失的風險。至今，本港及海外已有12間院舍獲「愛心巴士站牌」。九巴未來的方針是與警方和八達通公司加強合作，以更有效率尋回失蹤長者。