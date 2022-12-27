郵政總局難逃清拆厄運　保育中環殘缺不全

香港大會堂慶祝60大壽，兼成為最年輕法定古蹟之際，其鄰居同屬現代主義建築的「白色方盒子」，建於1976年的中區郵政總局大樓卻難逃清拆厄運。保育人士紛紛表示可惜，批評當局沒有好好保育戰後現代主義建築。香港郵政則稱，重置的郵展廊將展出具歷史價值的郵政物品供市民參觀。

全民保育行動發言人袁智仁指出，大會堂、郵政總局、天星碼頭停車場是整體現代主義建築群，拆了郵政總局，只保留大會堂，破壞了建築群，非常可惜，亦與當局的保育中環政策背道而馳。他說，民間提出過保育郵政總局，而在旁邊發展中環海濱用地的方案，但不被當局接納。袁智仁又稱，古物諮詢委員會說過研究戰後現代主義建築，但只得大會堂評為法定古蹟，其他則欠奉，令人失望。中西區關注組發言人羅雅寧也稱：「當然可惜，郵政總局應該係繼大會堂後，最年輕的現代主義古蹟。若果政府肯保郵政總局，佢都應該有資格做古蹟！」

建築歷史學者黎雋維表示，研究發現整個海濱，包括大會堂、郵政總局、天星碼頭及停車場，都屬於同時期發展、設計、規劃，況且設計風格和建築特色都類似，「如果一部分可以保留，另一部分就不能，會覺得有些奇怪。」他又質疑，拆郵政總局後，新建築物竟然差不多高度和大細，「為何不可以將舊建築改變用途，融合入新發展？」

香港郵政表示，中區郵政總局大樓現位於中環新海濱3號用地，為配合規劃中環新海濱3號用地的整體發展，郵政總局大樓需要搬遷重置。重置工程分為兩部分，第一部分是將香港郵政總部及郵展廊搬遷至興建中的香港郵政大樓。新大樓毗鄰九龍灣中央郵件中心，重置的郵展廊將展出具歷史價值的郵政物品供市民參觀。新大樓建築工程現正如期推展，預計2023年第3季啟用。第二部分是將與地區相關的郵政設施，重置於中環新海濱3號A用地新址，繼續為區內市民提供郵政局櫃位、郵政信箱及郵件派遞服務。根據中環新海濱3號用地發展時間表，有關郵政設施預計2027年第4季完成。完成重置有關郵政設施後，現時的郵政總局大樓將由發展商清拆及進行相關工程。