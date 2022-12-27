原址重建天星碼頭鐘樓　實物早已盪然無存

郵政總局大樓所在的中環新海濱3號用地，擬打造世界級地標，從發展商設計圖所見，會原址重建天星碼頭鐘樓。不過，全民保育行動發言人袁智仁坦言不收貨，形容重置只是交功課，實物早已盪然無存，保育構件不是保育原意。中西區關注組發言人羅雅寧認為發展商應該要清楚交代重置的細節。建築歷史學者黎雋維則認為，重置天星鐘樓是好事，最好融入到新設計，彰顯到歷史、地理環境。雖然是商業項目，但有歷史文化保育元素，可以帶動到商業價值，期望設計上做到。

發展商形容，根據分區計劃大綱圖、中環新海濱城市設計研究和規劃大綱，中環新海濱3號用地將興建一個以「橋」作為整個發展設計概念的綜合項目，為中環新海濱打造世界級地標。擬議發展將擁抱香港獨有的天際線和城市景觀，並透過空中平台連接3座向海濱遞減建築物高度的商業大樓，加強中環內陸和海濱連接，同時帶來綠化及公共空間，為海濱帶來朝氣蓬勃的新地標。

擬議發展會提供約15萬平方米的總樓面面積作辦公室、零售及娛樂消遣的多用途商業發展，亦有約22,819平方米的非商業總樓面面積，提供公共交通設施及公共停車場、政府、機構或社區設施，包括重置受影響的郵政總局和公共廁所，以及重建天星碼頭鐘樓。中環新海濱3號用地擬分兩期發展，其中第1期的3A用地預計2026年完成，而第2期的3B用地預計2031年完成。