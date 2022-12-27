安置賠償遲未有　棕地業者個個愁

政府提出精簡城規發展條例程序的條例草案，其中受元朗南發展區第一期發展計劃影響的棕地作業者或可獲得提早賠償，惟多名受影響人士均表示沒有接獲相關通知，甚或不知道政府建議相關安排，加上目前仍未成功覓得新土地繼續經營，故暫未有意與地政總署就賠償方面達成協議。

財經事務及庫務局向立法會提交文件，披露基本工程儲備基金整體撥款中有關收地後即賠償的撥款申請金額。而就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼方面，文件上列明包括「元朗南發展區第一期發展計劃」，其工程項目預算為20.69億元，2023/24年度預算則為6.4億元。

政府提出精簡城規條例草案，包括批准政府在收地後，可以隨即發放安置補償，變相繞過立法會審批有關的工程撥款，而是直接由基本工程儲備基金整體撥款中支付土地賠償。

條例草案已提交立法會首讀，不過，有同樣受元朗南發展區第一期發展計劃影響的棕地作業者則稱，未有接獲政府通知相關安排；又認為新例仍要經立法會審批，相信未能趕及在迫遷限期屆滿前獲得賠償，對與地政總署就賠償方面達成協議仍有遲疑。