援建隔離設施　竣工即收驅逐令

本港抗疫路上有一眾無名英雄苦苦支撐，即將面臨收地結業困局的合豐鐵工廠亦是其中之一。合豐鐵工廠在第5波疫情高峰時期有份興建竹篙灣社區隔離設施，當時全工廠上下日以繼夜、夜以繼日地工作，最後換來一張感謝狀，以及一紙收地通知書。合豐鐵工廠第3代接班人陳滙璋苦笑：「4月做竹篙灣隔離營做到手忙腳亂，然後5月份就收到信話收你地，好諷刺㗎成件事！」即便為抗疫出一分力，但仍逃不過被用完即棄的命運。

本港在經歷第5波疫情高峰時期曾興建多間港版「方艙醫院」，而竹篙灣社區隔離設施屬中央援建項目中規模最大的一個。合豐鐵工廠協助建造隔離營的渠務系統，工廠員工幾個月無放假，之所以堅持下去，工廠第二代接班人陳安祥語重心長地說：「我哋有嗰個心，有一份責任感去為香港貢獻！」

建造隔離營的箇中辛酸，例如當時內地廠房需運送幾千噸的渠蓋等到港，令內河碼頭被密密麻麻的渠蓋設備所覆蓋，令工廠被投訴。幸好位於元朗的廠房佔地較大，可作中轉站容納大批渠蓋設備，「好彩有個庫存地方可以臨時存放，先唔會話導致碼頭貨運大擠塞」，方便運輸同時滿足快速建造竹篙灣社區隔離設施的緊急需求。

工廠最後難逃收地命運，陳滙璋拿起隔離營承建商中國建築頒發的感謝狀，「嗰段時間真係盡晒全廠上下嘅人力物力，去配合政府竹篙灣工程，做完之後就有獎狀，但政府轉個頭都係收地，好諷刺！」