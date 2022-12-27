東方日報A1：政府收地過橋抽板　趕絕工廠一拍兩散

政府近年提出多個發展計劃大興土木，背後被犧牲的正是一眾寂寂無聞、支援本地產業發展的棕地作業者。元朗南發展計劃下一眾棕地作業者被迫遷無安置，包括屹立逾半世紀、專門生產本港渠務系統的合豐鐵工廠，在宣布北部都會區發展計劃後，工廠的覓地行動被政府四處展開的收地行動阻撓，工廠負責人形容覓地重置是「百上加斤、難上加難」。業界批評政府收地過橋抽板，趕絕工廠一拍兩散，而渠蓋供應減少亦拖慢基建進程。

早於1963年創立、歷經三代人的家族企業合豐鐵工廠，受元朗南發展計劃影響，其半租半買的廠房土地需被收回，而政府亦於今年5月以收回土地條例收回其廠房用地，並發信指需於明年3月16日前還原並遷出用地。並非是想「死乞白賴」，但看着近8萬平方呎的廠房土地、地上堆放的一個個「大龍冚」渠蓋、逾噸重的排污水管，合豐鐵工廠第3代接班人陳滙璋坦言：「現實就係市場有地都搵唔到！」

生產極重的渠務系統並不能搬上工廈發展，陳滙璋曾透過地產代理找到逾30塊地，但要符合大小足夠讓工程車輛通過，又需諮詢規劃署會否批出設廠許可，最後合適用地僅3至5塊，以為即將事成可以搬遷之際，政府宣布推出北部都會區進行一連串收地行動，陳無奈稱：「政府一公布，地主就即刻封盤或大幅加價。」

部分找到的土地加價三至四成，租金直逼50萬元，加上政府的收地賠償遙遙無期，陳滙璋形容覓地「困難重重」。眼見近期多個棕地作業者被收地或不獲續租，本土產業前路茫茫，明年首季搬遷的死線迫在眉睫，志記鎅木廠的下場歷歷在目，陳滙璋感同身受、同病相憐，認為政府對多個本土產業營運者過橋抽板，感覺是被人遺棄，嘆謂：「唔敢諗收地嗰時點算。」

合豐鐵工廠目前亦有與房屋署合作，估計其渠蓋供應量約佔全港公營房屋供應三分之二。面對收地風波，未來本港房屋供應亦恐受影響，短時間內或難以再找到同類型的工廠大量供貨。發展局坦言，政府難以安排棕地以一換一的棕地模式重置，強調棕地作業屬商業運作，政府會透過向合資格的業務經營者提供金錢補償，若業務經營者為土地業權人，政府亦會根據現行政策，就所收回土地提供特惠土地補償。當局亦會密切跟進並適時提供協助，包括協調規劃申請的處理，以加快審批程序，而地政總署亦正審批合豐申領的特惠津貼。

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