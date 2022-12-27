傳明年區選不會押後　政府借用校舍作投票站

政府正全面檢討地方行政，但至今區議會存廢未有定案。據悉，區議會換屆選舉不會押後，政府會如期在明年11月舉行區選，並已開始在全港借用部分學校的校舍，預計作投票站之用。有議員認為安排恰當，因一般區議會選舉都會提早約一年籌備，指政府一日未正式公布檢討方案，區議會都會一直存在，相信有準備比臨時安排好；亦有議員促請政府在明年1月前完成地方行政檢討，並在3月前完成行政工作，向公眾交代包括區議會選舉方案。

去年政府要求全體區議員宣誓，引發區議會辭職潮，有超過230名區議員辭職，另有49人被取消資格。逾半區會議席懸空形同停擺，當中黃大仙為重災區，只剩下2名區議員，有政府官員更形容區議會殘缺不全。不過，《施政報告》對區議會改革沒有太大着墨，加上政府近日將選區劃界報告的提交期限延長7個月至明年6月30日，為區議會存廢添上不明朗因素。

不過，有消息人士透露，區議會選舉定會如期在11月舉行，政府亦已進行籌備工作，包括開始在全港各區借用校舍作選舉票站之用。

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰認為，政府提早借用校舍的做法正確，因為當局一日未有公布檢討方案，區議會都會按舊有安排產生，而依照慣例政府都會在區議會選舉前一年進行籌備工作。他不擔心提早借用校舍會造成資源浪費，因為有準備總比起臨時處理區選工作為佳，相信一旦檢討方案有進展，政府可利用目前資源調配。

社福界議員狄志遠指有心參選的人士，往往會在區議會選舉前2年做準備工作，促請政府在明年1月前完成地方行政檢討工作，並在3月前完成所有行政程序，讓參選人準備。

東網記者昨(26日)就區議會選舉會否押後一事向民政及青年事務局查詢，但未獲正面回覆，局方僅指政府正就地方行政進行檢討，當局會考慮日後無論以任何形式產生的區域組織，均必須為非政權性的諮詢組織，以符合《基本法》第97條的規定。