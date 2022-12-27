警搗長沙灣百家樂賭檔 負責人及17賭客被捕兼罰款

深水埗警區特別職務隊根據線報及深入調查，昨日（26日）晚上進行代號「虎撲」行動，突擊搜查長沙灣永隆街一個單位，搗破一個非法百家樂賭檔。

行動中，一名姓李(70歲)男負責人涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》被捕。另外，單位內共12男5女(32至68歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有涉案人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，俱被警方發出定額罰款通知書。

行動中合共檢獲一張百家樂賭枱、逾2萬港元賭款、28副啤牌、面值約8萬元的籌碼及一批賭具，所有被捕人士正被扣查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於十二人的群組聚集，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

（附圖為被捕人）