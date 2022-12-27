油尖區防疫巡查　2女涉用他人針卡　1食肆負責人同被捕

油麻地分區雜項調查小隊昨晚 (26日) 突擊巡查區內的酒吧及餐飲場所，期間在上海街一間餐飲場所內，發現一名姓王(18歲)女顧客出示懷疑屬於他人的電子針卡，而未能提供自己的有效疫苗通行證，她涉嫌「誤導警務人員」被捕，並被發出違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》的定額罰款通知書。

上址餐飲場所的36歲男負責人則因懷疑沒有檢查所有進入或身處該場所的人士之疫苗接種紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》被捕，該場所亦被勒令關閉14天。被捕兩人已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

此外，尖沙咀分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊，亦於同日晚上巡查區內多間領有酒牌的場所，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。期間在一間酒吧內，發現一名姓梁(32歲)女顧客向警員出示他人的疫苗通行證紀錄。她涉嫌「企圖誤導警務人員」及違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》被捕帶署扣查。