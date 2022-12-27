中港通關後或增本港醫療體系壓力　林哲玄指應就需求做好準備

中港通關即將有期，內地已將「新型冠狀病毒肺炎」（簡稱「新冠肺炎」）改稱為「新型冠狀病毒感染」，下月8日起不再隔離感染者，來華人員只需在行前48小時進行核酸檢測。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日(27日)在電台節目表示，本港自放寬入境限制後，新冠肺炎輸入病例目前只佔4%至5%，個案未有明顯增加，料中港通關對本港疫情影響較小，但通關後本港醫療體系壓力或會增加，現時公立醫院内科病房的病床使用率已逾100%，醫管局應就未來通關後的需求做好準備。

他續稱，內地港人可以經「來港易」到港已一段時間，期間不用進行測試，當中港全面通關，來往人數會增加，若能在入境本港時有檢測是好事。對於內已不再隔離感染者，他稱，本港遲早亦毋須隔離患者，現時不少已感染市民沒有申報，並無明顯加劇病毒傳播。對於輸入個案若增加，是否要有鎔斷機制，他認為有需要，當出現驚人輸入數字時要有適當的應變措施，但相關措施要再討論。

而立法會議員黃國今日在另一個電台節目表示，在檢疫安排上，本港應與內地一致，港府應檢討是否是否將新冠病毒當作一般流感處理，以及是否仍要實行強制檢測。防疫措施必要進一步放寬，研究是否取消口罩令及疫苗通行證等。他預料通關初期港人到內地需求較大，尤期在農曆新年期間，港府需確保安排有序。另外，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目稱，不少中港家庭期盼免檢疫通關，以便探親和跨境就業，目前單程證不包括身處內地父母到港照顧子女的名額，期望當局作出調整。