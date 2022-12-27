內地將新冠降級令防疫邁向終站　旅遊業人手短缺盼政府支援

防疫近三年終現曙光，國家衞健委昨日(26日)深夜大刀闊斧宣布放寬防控措施，決定把「新型冠狀病毒肺炎」改稱為「新型冠狀病毒感染」，明年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」預防、控制措施，不再隔離感染者，取消入境後全員核酸檢測及集中隔離等一系列防疫措施，而前往內地者只需在行前48小時進行核酸檢測即可，變相宣布開關。與內地實施不同防疫政策的香港，至今雖已開放9成，但仍然維持強檢令，入境落地核酸檢測，口罩令及禁聚令等多項被質疑淪為形式主義的防疫措施，而開關對旅遊界而言得益最大，估計提升至少3分1生意，惟亦有業界憂慮配套未能追上需求，如旅遊巴僅得3成運載力，盼政府能針對性協助業界復常。

「旅行社3分1業務來自內地團，旅遊界聽到1月份通關好開心！」香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，守望近三年終現曙光，內地通關對香港北上往內地旅遊的旅行團起刺激作用，相信假期後會有接踵而至的宣傳及單張，惟仍盼港府與內地充份協調，包括重新批出自由行簽注，做好交通配套，循序漸進地恢復兩地正常往來，而內地自由行重現相信對香港經濟起關鍵作用，形容他們為香港經濟命脈，改變香港自2019年社會事件爆發以來一潭死水的經濟格局。

至於接待旅行團的旅遊巴情況，公共巴士同業聯會副主席鄧子強就指，停駛近三年的大批旅遊巴機件老化及故障，包括座位發霉，尿素及電池需要更換等，預計每架車需耗資約20萬港元，此為硬件上的籌備工作。在人手上，由於旅遊業冰封近3年，司機轉工兼夾移民潮下，勞動力減少達50萬人，業界估計缺少大約7至8成人手，而即使如今可以重新招聘，估計短期最多提供3至4成運載力，盼政府針對性資助有需要行業，讓業界有能力復常，為市民及旅客服務。