內地通關即將實現　市民可望1月搭高鐵

自從內地宣布將新冠降級後，恢復兩地往來的部署不絕於耳。自2020年1月底停駛的廣深港高鐵，據知亦正準備恢復營運，而政府發言人今日(27日)指，香港市民期盼已久的通關很快將可實現，特區政府正全力推進香港和內地逐步、有序、全面通關，指由政務司司長帶領的「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥的通關方案，兼顧兩地疫情的變化和風險管理，包括國家衞健委最新相關公布。有立法會議員透露高鐵將恢復香港至內地多個城市的服務，包括但不限於廣州、北京及上海等大城市，並指港府正與內地商討爭取更多航站，令鐵路蓋面上做到「全面」通關。

議員田北辰引述消息指，停駛近3年的高鐵有望短期內復行，初期會覆蓋廣州、深圳、北京及上海等大城市，當局正與內地鐵路方面商討，安排開放更多城市的航站，他提出通關初期名額每日10萬人，滿足港人北上需要。他又指，通關後將新增由西九龍站來往廣州東站的列車，日後前往廣州較繁華地區，毋須再轉乘其他交通工具。 港鐵在聖誕節當日(25日)發表聲明，對香港與內地逐步、有序、全面通關表示歡迎，港鐵公司已做好準備，全力配合政府恢復通關的安排。資料顯示，高鐵西九龍站自2020年1月30日起關閉及暫停服務。

政府發言人指，本港與中央、廣東省和深圳市相關單位保持聯繫，就通關方案達成共識後會隨即提交中央審批，務求在明年一月中之前予以落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。