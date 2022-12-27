3公院急症室輪候逾8小時　醫學會倡輕症確診者毋須立刻求醫

踏入冬季，多間醫院急症室日日逼爆，輪候時間超過8小時。醫學會會長鄭志文今日(27日)在電台節目表示，除了因假期有部分私家醫生休息外，目前社會上出現資訊混亂，亦是加劇急症室輪候情況的原因之一。他建議，已接種疫苗、非長期病患的成年確診患者，若病徵輕微毋須即時求醫，可善用24小時私家診所。

鄭稱，目前社會上出現資訊混亂，政府強調老幼感染新冠後病情或會嚴重，令不少市民認為確診後要求診。他解釋，的確老幼一旦確診要盡快求醫，但可善用24小時私家診所，至於已接種疫苗、非長期病患的成年確診患者，若病徵輕微，沒有高燒、氣促和嚴重不適，毋須即時求醫。鄭又提到，止痛退燒藥只能紓緩症狀，並非治療新冠，呼籲市民毋須囤積藥物。

截至今日下午12時，根據醫管局的網頁顯示，有3間醫院急症室輪候時間超過8小時，包括東區尤德夫人那打素醫院、北區醫院及博愛醫院；北大嶼山醫院急症室輪候時間超過7小時；瑪麗醫院及律敦治醫院急症室輪候時間超過4小時。