內地防疫政策改變　議員指本港應跟隨撤限制

國家衛健委昨(26日)宣布將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，下月8日起不再納入檢疫傳染病管理，即是確診者毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等採取檢疫措施。本港議員江玉歡今(27日)表示，國家有最新的定調及策略，香港須跟隨，撤銷599章《預防及控制疾病條例》下的相關限制，包括口罩令、禁聚令和疫苗通行證。

江玉歡認為，應讓市民自行選擇，因應自己的身體狀況及工作類別，決定是否佩戴口罩及去哪些場所。她續稱，明白過往一些防疫措施需要跟隨國策訂定，但隨着策略有所改變，本港亦應該跟從。她指出，如不改變相關措施，難道在兩地通關後，內地旅客來港不用有限制，但本港市民繼續要遵守限制。她認為要迎來全面復常，就不能有過度束縛。既然全世界都開始有序復常，相信港人能適應相關改變，亦是時候返回過往的生活狀態，期望政府能做好把關。

議員黃國在一個電台節目亦表示，在檢疫安排上，本港應與內地一致，港府應檢討是否將新冠病毒當作一般流感處理，以及是否仍要實行強制檢測。防疫措施必要進一步放寬，研究是否取消口罩令及疫苗通行證等。他預料通關初期港人到內地需求較大，尤期在農曆新年期間，港府需確保安排有序。另外，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目稱，不少中港家庭期盼免檢疫通關，以便探親和跨境就業，目前單程證不包括身處內地父母到港照顧子女的名額，期望當局作出調整。