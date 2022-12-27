逾9成受訪長者經濟困難延誤看中醫　組織促收費豁免與醫管局同步

基層長者接受治療或調理身體是多以中醫為主，但政府對此卻支援欠奉。有組織今日（27日）公布有關基層長者的中醫需要調查，發現有60%基層長者近期有向中醫求診；每月求診達2.7次，平均每月花費637港元求診；由於求診價錢昂貴難負擔，有91%長者表示因經濟能力致延誤求醫。組織批評政府早前公布的基層醫療發展策略欠缺有關中醫服務的資源，形容長者求診中醫是「有錢就即刻有得睇，無錢就唔好意思無資源(資助名額)」，促政府立即增加資助中醫診所及名額，收費豁免機制亦應與醫管局同步。

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟於今年2月訪問了149位基層長者了解其中醫診所。調查發現長者對中醫服務需求殷切，惟醫管局於18區設置的中醫教研中心所提供的資助中醫服務非常不足，非綜援家庭未能獲得豁免收費，診所每次120港元的收費比醫管局收費高出2倍；加上有83%長者均表示預約資助中醫服務困難，令貧窮長者家庭卻步。有逾30%長者曾一次過花費超過1,000港元購買中藥，包括「安宮牛黃丸」等，但有30%長者購藥後感覺受騙。

曾中風的貞姐今年71歲，在家又要照顧患有漸凍人症的丈夫，因西醫無法治療漸凍人症，故決定以中醫治療紓緩情況，不過兩人沒有收入，生活拮据，計劃使用資助中醫服務卻長期無法打通電話，上網預約亦要等20多日才可看醫生，對患有漸凍人症的丈夫來說極為艱辛，最後只好自費求診，惟自費求診費用高昂，加上中藥費用貴，嘗試自行在藥房執藥更被騙走2,900多港元積蓄。

社區組織幹事連瑋翹表示，基層長者對資助中醫服務需求極大卻難以預約，而且由2014年起政府推出中西醫協作，目標探索中醫藥於醫療系統的定位，「但係探索咗10年都仲探索緊」，認為近日推出的基層醫療發展策略僅空言加強中醫藥角色，而無做中西醫分流及協同，坦言感到非常失望。連建議，政府除應增加資助中醫服務外，亦應約中醫完全納入公營醫療，同時擴闊現有服務範圍，加強教育。