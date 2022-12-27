暫停非緊急醫療服務　隔離治療病床增至700張

澳門新冠疫情升溫，當地衛生局昨日(26日)表示，採取進一步措施，統一調配醫護人力資源，以緩解確診者住院需要，包括暫停非緊急或非必要的醫療服務；調派醫生到急診室和社區治療中心，合併部分住院人數較少的部門，以設立更多隔離病房，目前醫院級別隔離治療病床總數接近700張；暫停醫院疫苗接種工作，把24小時門診改建成急診病人暫留區，設臨時病床40張。

當局指，過去24小時仍有400多趟救護車運送病人至仁伯爵綜合醫院急診室，需要入院的確診者不斷增加。通過合併部分住院人數較少的部門，設立更多隔離病房，仁伯爵綜合醫院隔離治療病床增至300張，目前醫院級別隔離治療病床總數接近700張。同時，透過協調加快讓病情穩定的病人出院，或轉移到社區治療中心或隔離治療酒店，騰出病床接收滯留急診室的病人，仁伯爵綜合醫院昨日共有80多名病人出院或轉移。

當地衛生局已暫停醫院疫苗接種工作，把24小時門診改建成急診病人暫留區，設臨時病床40張，並調動全衛生局醫護人手，加快安置病人的速度。目前已協調各科約80名專科醫生協同管理隔離病房，約60名醫院住院醫生和衛生中心醫生調派到急診部和社區治療中心，加快病人安置。臨時聘請退休護士13名、實習醫生38名和實習護士23名協助急診室和社區治療中心的運作。另有86名澳門鏡湖護理學院護理學生參與。

另外，已組成專門的統籌協調小組，整合紅十字會、交通事務局、治安警察局和消防局的運送車輛、駕駛員和護送員資源，加快轉運病人到合適的治療設施、院舍或家居。