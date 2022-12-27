政Whats噏：逛漁農美食嘉年華　鄭泳舜呻何俊賢呃鬼佢

鄭泳舜(左)同何俊賢(右)一齊逛漁農美食嘉年華。

聖誕假期，亦係港人消費嘅日子。一連3日嘅本地漁農美食嘉年華喺周日(25日)開始，議員鄭泳舜(Vincent)尋日(26日)就同漁農界議員何俊賢(高佬賢)親赴會場，Vincent想聽下高佬賢有咩好推介，以便趁機買啲年貨，點知聽完之後就抱怨話「呃鬼我」，究竟發生咩事呢？

話說高佬賢向Vincent推介花生苗，形容外形似芽菜，用嚟打邊爐「好好食㗎」，然而檔主話花生苗已經全部售罄，所以Vincent咪話高佬賢呃鬼佢囉。雖然同花生苗「失諸交臂」，但高佬賢仍積極推介其他本地漁農產物，佢話相較於本地嘅初生蛋，其他入口雞蛋至少要遲兩個星期；儘管有時蛋殼或沾上少許雞糞，但本地初生蛋勝在夠新鮮之餘，品質亦得到認證。

後來Vincent都有大手掃貨，仲做直播介紹自己嘅「戰利品」添。之不過，當佢想講第一件貨品時，已經忘記係乜東東，惟有叫高佬賢介紹，高佬賢都隨即嘲笑佢話「你唔知又買？」，原來嗰件貨品係叫牙帶乾，高佬賢話自己煮公仔麵時鍾意落兩三片，滋味好好多咁話喎。