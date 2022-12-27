的士上演「三角戀」　女友與人攬實調情　男伴兇司機被斥鵪鶉

伴侶關係生變「逝去感情如何留得住」。一對疑似情侶與另一男友人在拆禮物日(26日)通宵狂歡後，於今日(27日)凌晨乘的士返家期間，女乘客竟與鄰座男友人表現相當親暱，言語間甚至互有挑逗，相反坐在女子另一邊的男朋友卻疑受酒精影響垂頭喪氣。待男友人落車後，該對男女卻沉默不語，與稍早時間形成強烈對比，其後男子疑被戴「綠帽」怒火難遏，竟不斷拍打前座司機座椅洩憤，更爆粗問候對方家母，揚言要打的哥，最後在女子阻止下，才將受情傷兼發「酒瘟」的男友拉落車。

有聲稱為涉事的士司機的網民今日貼出影片，直言「27蚊(車費車程)又要打我部車，又兇我，又扯我件衫，條女同你個fd(朋友)有路關我咩事」，只見3名男女乘客沒有佩戴口罩，並分別在美善同道及九龍城道落車。片中女乘客與其左邊的男友人互動時有講有笑，期間該男友人伸右手攬着女子，甚至兩人有調情般的舉動，惟另一邊疑似女子男友卻低頭默不作聲，未知是在難忍酒氣或正在積累怒氣，不時大聲喝問兩人「做咩X嘢？兩個玩完未啊？」

待男友人落車後，車上男子突然發難，詢問女方「做過(愛)咩？吓？」卻未有得到回應，情況相當耐人尋味。不久後醉酒男意猶未盡，更拍打的哥座椅洩憤，而女子則勸阻「得啦、得啦，唔好咁啦」，並拉回作狀毆打司機的男子。不少網民看罷影片後，紛紛批評該名「綠帽」男「正廢柴」、「鵪鶉」、「聲大大欺善怕惡」，更為的哥抱不平「司機好無辜」；亦有不少花生友留言「帽事啦」、「一開始仲以為，右邊兩個先係一齊」。