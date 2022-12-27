日本更新入境政策　「早鳥」旅客不悉安排　香港快運：盡快公布

內地昨晚(26日)宣布明年1月8日鬆綁入境防疫措施，多國亦隨即更新針對內地、香港及澳門地區的入境限制。因應日本政府限制來自內地、香港及澳門地區航班的措施，大量本港旅客亦因購買往來福岡、沖繩及北海道等地的機票而受到影響。據悉，有航空公司於數日前已取消部分往來香港及北海道的航班；另有旅客亦曾購買明年3月由香港到福岡的機票，惟至今未接獲航空公司任何通知，擔心行程受阻。香港快運回覆東網指，將會盡快公布受影響航班之最新安排。

日本政府今日(27日)宣布，將會限制來自內地、香港及澳門地區的航班數目，航班亦只可抵達東京成田國際機場、羽田機場、關西國際機場及中部國際機場。有讀者向東網表示，早前曾購買香港快運於明年3月由香港飛往福岡的機票，惟日本入境政策更新後旅程或受影響，現正向香港快運查詢，至今未獲任何通知或回覆，非常擔心行程受阻之餘又未能獲得賠償，希望航空公司可安排退款或更改機票。而經東網記者實測後發現，現時香港快運官網由12月31日至明年1月31日、來往福岡及沖繩的機票均標示為「已客滿」，而大阪及東京則不受影響。

另據了解，有購買香港航空的旅客日前已陸續接獲航空公司通知將會取消往來香港及北海道的航班，並會為旅客提供更改機票或退票服務，未知是否早已接獲當地更改入境措施的消息。東網向香港快運查詢後獲回覆表示，香港快運現正就日本政府當局於本月30日起推行限制香港往來日本之直航客機之新措施進行評估，將會盡快公布受影響航班之最新安排，敬請密切留意航空公司官方網站之最新航班資訊。