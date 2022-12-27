內地將不隔離確診者　本地醫生指暫不用跟隨　倡劃一入境要求

新冠病毒距離被發現至今已屆3年，國家衞健委昨晚(26日)就疫情防控措施作出重大宣布，決定把「新型冠狀病毒肺炎」(簡稱「新冠肺炎」)改稱為「新型冠狀病毒感染」，下月8日起亦不再隔離感染者。不過，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，本港暫不用跟隨相關方案，可待至冬天過去才放寬；又建議統一海外及內地人士的入境要求。

曾祈殷解釋，放寬措施永遠是看「自己有多少本錢」，現時公營醫療系統服務壓力不斷上升，急症室輪候時間長，認為放鬆屬「自律性問題」。另外，目前本港對內地、海外抵港人士的防控限制不一，外國抵港者要打齊針、抵埗當日及第二日做核酸；而自內地或澳門抵港人士，當局只建議申報接種紀錄，以及抵港第二日進行檢測。曾認為，現時航班往來更為頻繁，新冠變種株已沒有地區、地緣性的分別，建議當局若仍要執行抵港檢測，所有地區抵港的要求都要劃一。

立法會議員江玉歡則表示，「國家都定性了這樣再不是恐怖疾病」，不解為何本港仍把新冠視為「緊急」，建議本港跟隨內地的疫情措施方位，鬆綁防疫政策，撤銷所有第599章條例的限制，避免跟內地的矛盾。他又指，政府應讓市民因應其身體狀況等，決定是否要佩戴口罩、甚至是去哪些場所。

東網記者向醫務衞生局查詢會否取消第599章的限制，當局回覆僅表示，政府以科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神，適當調整社交距離措施。政府正按照科學數據分析，積極檢視最新的疫情發展及相關風險，從而審視現行的各項防疫及社交距離措施，務求在保障市民健康及保護公共醫療系統的同時，讓市民生活繼續有序復常。