今增18626確診　輸入佔990宗　多53患者死亡

本港新冠疫情漸趨穩定，近日確診宗數在2萬宗的水平徘徊。衞生署衞生防護中心公布，今日(27日)本港新增18,626宗確診個案，包括17,636宗本地個案，以及創疫情以來新高的990宗輸入個案。另外，過去一日新增53名新冠死者離世，同樣破近期紀錄，第5波截至目前累計11,349名新冠死者。

變種株方面，中心表示一直透過基因分析，密切監察確診檢測個案涉及變種病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；也累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增53間院舍呈報個案，涉及32間安老及21間殘疾院舍，共有78名院友及16名職員染疫。學校方面，今日為聖誕長假期，故沒有學校呈報個案，以及因疑涉及傳播，個別班別要停課的學校。