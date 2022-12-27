膠袋收費周六提高至1蚊　首月會先作口頭警告

政府今日(27日)提醒零售業界及市民，優化塑膠購物袋收費計劃本周六(31日)開始實施，每個塑膠購物袋收費將提高至最低1港元，盛載冰凍或急凍食品的塑膠購物袋亦會取消豁免。當局呼籲，零售業界應盡量避免讓顧客自取塑膠購物袋及主動向顧客提供要付費的塑膠購物袋；市民亦應培養自備購物袋習慣，從源頭減廢。

環境保護署表示，優化計劃除提高每個塑膠購物袋收費、取消對盛載冰凍或急凍食品的豁免外，有關食品將會收緊豁免，只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並會以每單一交易一個免費袋為基本原則。如首個免費膠袋未能盛載所有食品、只用1個膠袋可能會破損，或把多種食品放在同一免費膠袋會令食品的品質受損，則可額外提供一個或多個免費膠袋。

署方續指，為免生疑問，隨服務提供的膠袋，如診所讓病人帶走醫生診症後處方藥物的膠袋，由於不涉及以零售方式出售貨品，根據現行安排繼續毋須收費，不受優化措施影響。署方稱，優化計劃落實後的首月，對於未有遵守優化措施的商戶，會先作口頭警告，如有關商戶未有糾正違規行為，則會採取執法行動；而在明年1月31日起，一旦發現商戶有違規情況，在採取執法行動前，署方亦將不會再作警告。