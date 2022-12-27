女子疑行山拍照失足墮海　幸遇釣客魚絲拉回岸邊獲救

聖誕節接近尾聲，不少港人均會趁假期遠足、行山，但都要記得注意安全。網上今日(27日)流傳一段長約3分鐘的影片，開初見到一名身穿黃色螢光外套的女子，疑因在岸邊拍照時不慎墮海，其後昏迷並在岸邊載浮載沉，所幸一名身穿白衣的釣客，以「神乎其技」的利用魚絲，將昏迷女子從10多米遠的海中拉回近岸。獲救女子事後在政府飛行服務隊的幫助下，以直升機吊走送院。

有關短片在Facebook群組「香港行山遠足之友」瘋傳，惟未知事發時間及地點。片中可見遇溺女子當時面部朝天，疑似失去知覺、毫無動靜。直接白衣釣客出現，並拉動釣竿上的魚絲，將女子拉近岸邊，期間在現場拍片的婦人不斷提醒要小心。釣客其後嘗試將女子拉上岸時，氣力不繼尋求在場男性幫手，在雙方協力終成功將女子拉回岸上。後者獲救時一度昏迷不醒，在兩男拍打背部後恢復知覺並將肚內的海水嘔出。

事件暫告一段落，而在另一段影片可見，遇溺女子在政府飛行服務隊到場後，獲救吊上直升機離開，送至醫院救治。雖然片中及貼文未有交代事件的詳細經過，但不少網民看畢後均大讚白衣釣客出手相助，「多得師兄，好人好事」、「感都鈎到，犀利」、「呢位釣魚翁應得英勇獎章」。另有網民勸籲行山人士要記得注意自身安全，「成日掛住打卡，打到無命」、「影相啫、攞條命博咩」。