支援新冠患者及派員院舍　山頂醫院暫停專科門診服務

澳門因應新冠疫情過渡期發展，為支援新冠患者診治及安排醫療人員到院舍為長者提供治療，當地衛生局今日(27日)表示，明日(28日)起須暫停仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)的專科門診及衞生中心的非緊急服務，至於醫療服務、補領及續領藥物等則在未來4天維持緊急服務或有特別安排。此外，因應上述安排，澳門東亞運動會體育館(澳門蛋)C館(夜間)發熱門診，將於明日傍晚6時起暫停服務，有需要患者須往山頂醫院急診部就診。

山頂醫院明日至本周六(31日)急診、住院及門診服務方面，將維持緊急醫療需要。探訪方面一般病房取消下午1時至4時的探病時間，只維持傍晚6時至8時有限度探病措施，每個家團每次進入病房的人數不超過2人，全程須佩戴KN95或以上口罩，5歲以下小童不建議到醫院探病。另暫停急診探病時間，直至另行通知為止。進入醫院亦須出示澳門健康碼綠碼以及接受體溫監測。

衞生中心/站、公務員體檢中心則將於明日至本周五(30日)期間暫停開放，並於每天上午9時、下午1時、2時30分及傍晚6時只提供護理服務。有需要續領藥物人士可於辦公時間致電所屬衞生中心或前往所屬衞生中心掛號處登記。進入衞生中心須同樣均須全程佩戴KN95 口罩，並須配合出示有效的澳門健康碼以及接受體溫監測等防疫措施。