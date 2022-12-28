巿建局推社區樂團　讓基層兒童學習音樂及街頭演出

音樂可治癒心靈，更可拉近人與人距離。一群因重建而離開原住社區的基層小朋友，因音樂而重新凝聚，更透過音樂結交好友，提升社交技巧。在今年聖誕節，更透過歌聲與樂器，為市民提供天籟之音，在普天同慶日子分享喜悅。近年，市建局進行了多項土瓜灣舊區重建項目，不少居民須遷離原有社區，與為鄰多年的街坊告別。市建局有見及此，早於2018年成立「市建童樂．社區樂團」，以受土瓜灣重建影響的基層兒童為服務對象，免費為他們提供樂器、聲樂等學習機會，繼而進行公開演出，除讓街坊重聚，亦期望讓基層小朋友有學習音樂的機會，至今約有120多位兒童受惠。

其中，羽鈞是樂團最「資深」成員之一，她形容本身比較怕羞，卻因學習音樂愛上以歌聲與樂聲分享自己的感受，從而認識了一班同好朋友之餘；更重要的是，羽鈞在早前灣仔利東街的公開表演中，首次擔任司儀，向市民介紹市建局與音樂兒童基金會的合作演出活動，再次成功突破自己，以行動建立自信心。

樂團駐團社工Kitty形容，第五波疫情雖然令樂團減少了公開演出機會，但不減小朋友對音樂的熱誠。例如早前團員就以Zoom拍攝方式進行合奏，為老人院的長者帶來了甜美歌聲；而現時香港逐漸復常，樂團公開演出的機會亦隨之增加，她期望樂團小朋友未來有更多機會為市民帶來歡樂，小朋友亦能從音樂中找到自信及快樂，為互相帶來裨益。