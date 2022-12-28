南昌站連接行人隧道　月內兩度起火　淪「隱蔽炸彈」

本港目前有逾千條行人天橋及行人隧道，惟部分與其他地面行人過路設施位置重疊，導致使用率極低，更演變成不少露宿者的居所。而同樣有露宿者居住，人煙罕至的港鐵南昌站行人隧道，近月就接連發生火警，近日更懷疑被人縱火，有年輕女露宿者逃離期間，手部慘遭燒傷。有社區組織代表直言事件響起安全警號，「火攻水攻」都威脅露宿者生命。亦有聲音指倘若政府繼續放任「隱蔽炸彈」不理，對行人隧道規劃採取「無為而治」的政策，後果將不堪設想。

其實火警危機早有預兆，短短一個月，隧道接連發生兩場大火。於上月13日早上約5時許，港鐵南昌站D1入口處的行人隧道，疑因煙頭燃點露宿者雜物導致火警，入口處一片頹垣敗瓦，大片牆壁熏黑，所幸事件中無人受傷。本報記者在事發2日後到場視察，現場有不少家具被燒毀，部分經焚燒的家具難辨原形，天花及牆身亦被熏黑並留下灰燼，牆身瓷磚散落一地，焦燶氣味久久未散。

至本月19日晚上約10時，南昌站C出口相連，通往深旺道的行人隧道疑遭人縱火，當時火勢猛烈，站口與隧道之間的分隔玻璃燒至爆裂，一名26歲女露宿者疑赤裸逃出，手部二級燒傷，案件交由警方重案組接手調查，而火警導致南昌站C出口要封閉。據了解，整條隧道約有10多名露宿者，亦有社工正跟進個案。

連接港鐵南昌站D1及C出口的行人隧道，分別可通往南昌邨、富昌邨及大角咀港灣豪庭等大型屋苑，以及長沙灣魚類批發市場。而當車站開放時，兩個出口可經車站內部互通，但車站夜間關門後，隧道始有作用。不少市民憂慮火警日後隨時波及港鐵車站，露宿者更有機會在熟睡中，因未能面對突如其來的火災而釀成悲劇。

有路過的中學生表明不知道上址存在行人隧道，平時亦多數利用車站出入，而學生Kemmy指從未行過該隧道，亦不知道有甚麼人居於上址。而記者在首次大火後曾在場逗留近1小時，發現使用隧道的人士極少，只有數名騎着單車的外賣員及1名行人途經。

社區組織協會幹事吳衛東指露宿者夏天時較少於該處休息，因沒有對流風，相反在冬天就有較多露宿者選擇該處。他擔心類似事件再次發生，起火時可能露宿者在睡覺，容易受到傷害。他強調「火攻水攻」都威脅露宿者生命，呼籲大眾給予露宿者應有尊重。他舉例指現時為露宿者而設的臨時宿位短缺，追不上露宿者人數增加，而「有瓦遮頭」的露宿地點亦減少，露宿者都「唔知走去邊好」。吳再次促請政府制定「無家者友善政策」，以保障無家者的基本權益，坦言現時欠缺整全一體的無家者政策令人失望。

食物環境衞生署上月回覆本報查詢時表示，該署過去1個月共接獲3宗有關上址環境衞生問題的投訴，並已參與10次聯合行動，而署方一向關注該行人隧道有露宿者佔用，而引致的環境衞生問題，會清理由露宿者自願棄置的垃圾和廢物，並進行徹底清洗工作，並在情況許可下在該露宿者聚集地點提供日常的清掃及清洗服務。

至於路政署則指該段行人隧道管道由港鐵公司負責其結構維修保養，並由署方負責維修保養其內部飾面及照明設施。而在首場火警後，該署即時查看管道內設施的損毀狀況，發現照明設施等受損，翌日即安裝臨時照明，並委託獨立巡查顧問到場作進一步檢查，確認有關設施的受損情況沒有對行人構成即時危險，而該署會展開管道的內部飾面及照明系統維修工程，預計於明年第一季完成。