糖水道天橋縱火燒穿頂　明年首季拆卸

早於2007年，審計署指因交通模式轉變等原因，多條行人隧道及天橋的使用率長期偏低，部分更淪為露宿者棲身處。另外，不少天橋本身設計及位置存在問題，導致使用率低，而政府更要花公帑維修保養物無所用的「廢橋」，浪費公帑，政府規劃備受質疑。而過去就有荒廢多年的行人天橋因管理失當導致起火，最終需要整條拆卸。

在2020年4月，位於北角電車總站旁，有逾36年歷史的北角糖水道天橋，由於橋上有雜物起火，幾乎整條橋陷入火海，天橋頂部有位置被燒穿。該天橋因長時間丟空，屢遭雜物佔用，加上近年有大量野鴿聚集，環境衞生問題一直困擾當區居民，亦長期有露宿者居住。雖當時火警無人命傷亡，但大火之後天橋一直關閉，並加裝鐵絲網及鐵閘，防止市民進入。

最終政府審視附近車流及人流情況後，認為附近地面的交通燈行人過路設施已足以應付行人過路的需求，終同意整條清拆。而行人天橋清拆行動在明年首季展開，而整個拆卸工程預計要歷時大約一年才能完成。

民政事務總署早前表示，政府目標是在一晚內移走英皇道路面上方一段行人天橋，至現有行人樓梯上方，然後再進行拆卸，以盡量減少對交通的影響。而經過東區民政處同相關部門與受影響的大廈同電車公司商討拆卸工程安排，以及研究拆卸工程的施工細節後，已制訂出了清拆計劃。據香港島東直選議員梁熙在社交平台表示，由於清拆工程橫跨英皇道的繁忙路段，而且非常接近民居，已要求部門務必採取適當措施，以盡量減輕對周圍環境的影響。