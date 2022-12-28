東方日報A1：通關有期　瘋搜航機　全民起飛

內地明年1月8日起將取消入境隔離及核酸檢驗，國家移民管理局昨宣布優化多項措施，包括屆時恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注；逐步恢復陸路口岸客運通關等。就中港兩地相隔近3年後有望恢復通關，連日好消息旋即在內地掀起「搶飛潮」，多個旅遊平台數據顯示，簽證、外遊機票搜索量飆升10倍，而港澳及日本成為最熱門旅遊地點之一，有旅行社更預計農曆新年將出現「報復性」外遊。另一邊廂，無數港人亦期盼港府盡早公布通關安排，急不及待北上探親團聚、經商。

同程旅行平台數據顯示，內地前晚公布下月8日起調整新冠病毒的傳染病管理為「乙類乙管」，有序恢復中國公民出境旅遊，消息發布後，平台國際機票瞬時搜索量增長8.5倍；簽證搜索量瞬時增長10倍，出境遊主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。另一旅遊平台去哪兒數據顯示，放寬消息發布後15分鐘內，國際機票瞬時搜索量增長7倍。

攜程平台則稱，放寬消息公布半小時內，平台熱門海外目的地搜索量大增10倍，包括港澳台的出境機票、海外酒店搜索次數，均達到3年來峰值。當中，增長最快的前10名目的地，分別為澳門、香港、日本、泰國、南韓、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國；農曆新年出境跟團遊產品的相關搜索量，急增6倍。

因應內地即將取消入境隔離，國家移民管理局宣布，明年1月8日起恢復受辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注；逐步恢復陸路口岸客運通關，有序恢復陸路口岸，恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通道；另持內地居民往來港澳通行證、港澳居民來往內地通行證（即回鄉證）等符合條件的出入境人員，可經邊檢快捷通道通關。

北京市公安局出入境接待大廳昨隨即湧現辦理護照的人潮，當中不少人查詢辦理更新過期護照和港澳通行證。有當地旅行社負責人稱，內地航空公司已着手調整人力航班，以迎接民眾於農曆新年「報復性」出遊。

另一旅行社負責人李先生說，大陸旅遊局只開放以個人名義辦理護照及各國旅遊簽證，而近期查詢以前往日本和東南亞最多，其次是歐美，相信鄰近國家及地區較受歡迎，因坐飛機風險沒這麼大。有當地市民則稱，對邊境解封消息感到很激動，想帶家人去港澳旅遊。

至於港人最關注的中港通關進展，港府發言人說，「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，盡快制訂穩妥通關方案，兼顧兩地疫情變化和風險管理，包括國家衞健委最新相關公布。發言人又稱，在中央的支持和關心下，香港市民期盼已久的通關很快將可實現，特區政府正全力推進香港和內地逐步、有序、全面通關。

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