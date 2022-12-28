「綠在區區」支援不足　難令人減廢回收

當局近年力谷「綠在區區」回收網路，至今共有43個常駐回收點逾120個定時定點的回收街站，並稱其回收成效遠超路邊回收桶，因而於今年6月起逐步移除市區的路邊回收桶。不過，有環保團體認為，當局對數十萬名單幢樓住戶的回收支援不足，而部分單幢樓與最近的常駐回收點距離甚遠，來回時至少半小時，「綠在區區」變「綠在崎嶇」，難令人減廢回收。環境保護署則稱，綠在區區今年首3季回收量已超越去年全年水平，亦是路邊回收桶的至少10倍回收量。

綠惜地球高級項目主任張雅婷指出，減廢回收配套支援不足為其一主因，隨着環保署撤走市區街邊回收桶，估計數十萬人居住於100戶以下的單幢樓住戶將難輕易回收廢物。一名旺角單幢樓居民，從居所提着回收物到綠在區區，分別需時16分鐘，而參考該區的區議會選區資料，已有達1.2萬人居於小型單幢大廈，張雅婷說該居民的情況只是冰山一角。

環保署回應說，部分「綠在區區」回收店或街站設於舊區，居民只需5至10分鐘步程便能抵達，而各常駐回收點除指定假期外全年開放，部分設夜間自助回收服務，而回收街站已陸續加設周末運作時段。該署會鼓勵舊區的單幢樓居民善用「綠在區區」社區回收網絡。