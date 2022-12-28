行22分鐘到回收站　環保人士當做運動

有心減廢回收，卻困難重重。綠惜地球研究員陳霆軒為其一受害者，他家中平日產生玻璃樽、金屬罐、外賣膠盒等廢物，每周均會提着可回收物到回收點。住灣仔軒尼詩道單幢大廈的他說，最近的常駐回收點位於灣仔海旁，鄰近灣仔運動場的「綠在灣仔」。不過即使是「最近」，由住所徒步前往亦需22分鐘，而綠在灣仔開朝8晚8，對於平日朝9晚6上班，回到家已經近7時的他來說，難以配合時間。

陳霆軒說，若回收中心開得夜，或考慮吃晚飯後帶可回收物到回收點「當做運動」。他又說，大廈附近亦有定時定點的回收街站，但每周僅一日於日間設數小時，服務時間難以配合在職人士的需要。陳只有每周趁與家人聚會時，帶同回收物乘巴士過海，至家人住所附近的「綠在紅磡」回收，但帶着可回收物上巴士，難免對其他乘客構成麻煩，「曾試過追巴士跌可回收物要執來執去，司機要等他數分鐘才開車。」

另一住旺角黑布街單幢樓，約60歲的周先生同樣深受回收路遙之苦，他家中平日會產生發泡膠飯盒、清潔用品樽等廢物，亦會收集旁邊運動中心的樽，因此每周都會到最近的「綠在大角咀」處理可回收物。綠惜地球曾與周先生實試回收路程，當日天氣較熱又落雨，他提着滿3個大膠袋，重約5.6公斤的回收物，穿過窄巷等，途經11個政府垃圾埇，花了16分鐘才抵達，最終獲得的積分僅足夠換一包鹽。周先生說，雖然路途艱辛，為免浪費資源，亦不會丟棄回收物，但認為一般人會卻步。